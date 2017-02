Galapagos sluit 2016 af met nettowinst

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft vorig jaar nettowinst gemaakt, waar een jaar eerder nog een verlies in de boeken ging. Het biotechnologiebedrijf is er verder in geslaagd zijn omzet flink uit te bouwen en het operationeel verlies terug te dringen.

Galapagos hield onder de streep uiteindelijk 54 miljoen euro over. In 2015 werd nog mede door een afschrijving in verband met de samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Gilead nog een nettoverlies geleden van 118,4 miljoen euro. De groepsomzet verdrievoudigde bijna, van 60,6 miljoen euro naar 151,6 miljoen euro, en het operationeel verlies werd met 77,9 miljoen euro verminderd tot 11,5 miljoen euro.

,,Galapagos heeft een fantastisch jaar achter de rug met sterke financiële resultaten'', zo stelde financieel directeur Bart Filius donderdag in een toelichting. Hij wees er daarbij op dat de onderneming 2016 afsloot met de grootste kaspositie in haar geschiedenis. ,,Op dit moment is onze kaspositie hoger dan de som van alle investeringen gedaan door investeerders in Galapagos sinds de oprichting in 1999.''

Vooruitzichten

De directie van het bedrijf is ook positief over de vooruitzichten voor 2017. Er liggen al diverse studies in de pijplijn. ,,We zullen onze ontwikkelingsactiviteiten dit jaar verder opvoeren en meer gaan investeren in de ontwikkeling van filgotinib en CF. Ook gaan we meer klinische studies starten in programma's die volledig onze eigendom zijn'', aldus Filius. Dit alles zal volgens hem dit jaar waarschijnlijk resulteren in een verwachte operationele ,,cash burn'' tussen de 135 miljoen en 155 miljoen euro.

De onderneming kondigde donderdag tevens de eerste dosering aan van een combinatie van de medicijnen GLPG2222 en GLPG2451 bij gezonde vrijwilligers. Het gaat om de start van de eerste combinatie Fase 1-studie met deze middelen voor taaislijmziekte.

