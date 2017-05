Gemengd beeld op Aziatische beurzen

TOKIO (AFN) - De beurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer de aanslag in Manchester waarbij zeker 22 mensen het leven lieten. De onrust zorgde er onder meer voor dat beleggers veilig geachte investeringen zochten zoals goud en de Japanse yen.

Verder blijft de Amerikaanse president Donald Trump de gemoederen bezighouden. Naar verluidt zou hij inlichtingendiensten hebben gevraagd om iedere vorm van samenspraak tussen hem en Rusland tijdens zijn verkiezingscampagne te ontkennen.

De Nikkei-index eindigde in Tokio met een verlies van 0,3 procent op 19.613,28 punten. Beleggers in Japan verwerkten onder meer cijfers die aantoonden dat de groei van de industrie wat was afgezwakt. De Kospi in Seoul bleef met een winst van 0,4 procent aan de goede kant van de score.

In Singapore werd de handel in grondstoffenhandelaar Noble Group stilgelegd, na een flinke koersdreun. Volgens kredietbeoordelaar S&P is het goed mogelijk dat het bedrijf binnen afzienbare tijd kopje onder gaat als gevolg van zijn enorme schuldenlast.

In Sydney leverde de All Ordinaries juist 0,2 procent in terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,2 procent hoger stond.

