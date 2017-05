'Wall Street zet winstreeks voort'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting hoger van start gaan. Daarmee verlengt Wall Street de winstreeks die nu al enkele handelsdagen duurt. Beleggers krijgen onder meer cijfers over de Amerikaanse industrie en dienstensector, plus data over de woningmarkt. Verder blijft het beleid van president Donald Trump een factor.

Later op dinsdag wordt de begroting van de regering Trump aangeboden aan het Congres. Hij wil de komende tien jaar in totaal 3,6 biljoen dollar gaan bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het gaat onder meer om bezuinigingen op steun en ziektekostenvergoedingen voor arme mensen, landbouwsubsidies en overheidsinstellingen. Verder wil Trump de Amerikaanse olievoorraden fors afbouwen.

Qua beursfondsen weet PPG Industries de aandacht op zich gericht. Topman Michael McGarry wil meer tijd voor zijn overnamepoging van de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel. PPG benadrukt dat het er het liefst samen met het bestuur van Akzo wil uitkomen. Maar ook een vijandige poging is niet uitgesloten.

Nokia en Apple

Het Finse Nokia en het Amerikaanse Apple hebben hun geschil over patentschendingen bijgelegd. De twee bedrijven hebben een meerjarige overeenkomst getekend om samen te werken op het gebied van patenten voor mobiele toepassingen. In Helsinki zorgde het nieuws voor een fikse koerssprong voor het aandeel Nokia, dat ook een notering heeft op Wall Street.

Verder wacht Agilent Technologies naar verwachting een hogere opening. De maker van wetenschappelijke apparatuur kwam maandag nabeurs met beter dan verwachte resultaten. Het tegenovergestelde lijkt te gaan gelden voor maker van videogames Take-Two, onder meer bekend van Grand Theft Auto, die qua vooruitzichten niet aan de verwachtingen van analisten wist te voldoen.

Toll Brothers

Bouwbedrijf Toll Brothers kwam ook met cijfers naar buiten. Het bedrijf wist daarbij onder meer de winst op te voeren, geholpen door een fors hogere omzet. Het aandeel lijkt hoger te gaan openen.

De Amerikaanse aandelenmarkten lieten maandag winsten zien. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 20.894,83 punten. De bredere S&P 500 eindigde 0,5 procent in de plus op 2394,02 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 6133,62 punten.

