Winsten van niet-financiële bedrijven omhoog

DEN HAAG (AFN) - Bedrijven buiten de financiële sector boekten in het eerste kwartaal van het jaar een brutowinst voor belasting van 56,7 miljard euro. De winst was daarmee 6,4 miljard euro hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Ook was het resultaat het hoogste in een kwartaal sinds het begin van de meting in 1999. In het vierde kwartaal van vorig jaar was de winst nog 2,9 miljard euro lager dan een jaar eerder.

De operationele winst was 2,3 miljard euro hoger dan in het eerste kwartaal van 2016. Dit ondanks een stijging van de totale loonkosten, deels door een toename van de werkgelegenheid, aldus het statistiekbureau. Daarnaast stegen de winsten van buitenlandse dochters met 2,7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. De rente-inkomsten namen toe met 0,5 miljard euro, terwijl de betaalde rente iets lager was.

