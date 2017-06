'Overdreven uitverkoop aandeel Ahold Delhaize'

AMSTERDAM (AFN) - De recente uitverkoop van het aandeel Ahold Delhaize was overdreven. De angstscenario's voor het supermarktconcern in de Verenigde Staten lijken onwaarschijnlijk. Dat stelt ING in een rapport over Ahold Delhaize.

De koers van het supermarktconcern klapte vorige week hard omlaag na slechte cijfers van de Amerikaanse branchegenoot Kroger en de overname van Whole Foods door Amazon. Dit alles wakkerde de zorgen over de moeilijke marktomstandigheden en toenemende concurrentie op de Amerikaanse markt bij beleggers aan. Er werd gevreesd dat het bedrijfsresultaat van Ahold Delhaize in de VS de komende tijd zou kunnen halveren.

Maar volgens ING is dit onrealistisch want de overlap tussen Ahold Delhaize en Kroger en Whole Foods is relatief beperkt. Bovendien heeft Ahold Delhaize een leidende marktpositie met grote omvang. Ook laat het bedrijf solide operationele uitvoering zien en kan worden geprofiteerd van synergievoordelen, aldus de bank.

ING handhaaft dan ook zijn buy-advies. Het koersdoel wordt wel verlaagd, van 26 naar 21 euro. Het aandeel Ahold Delhaize sloot donderdag op 16,48 euro.

Deel dit artikel via: