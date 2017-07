JPMorgan en Deutsche schikken in Libor-zaak

NEW YORK (AFN/RTR) - Deutsche Bank en JPMorgan Chase hebben een schikking getroffen van samen omgerekend 127 miljoen euro in een zaak over de beïnvloeding van rentetarieven voor de Japanse yen. Dat blijkt uit bij de rechtbank in New York ingediende stukken.

Investeerders hadden aanklachten ingediend tegen de banken wegens gerommel met de Libor- en Euroyen-rentetarieven. De banken geven in de schikking niet toe iets verkeerd te hebben gedaan. Eerder troffen branchegenoten Citigroup en HSBC al soortgelijke schikkingen om verdere rechtszaken te voorkomen.

De rentetarieven worden gebruikt door banken om de kosten te bepalen van leningen aan elkaar. Eerder werden ook al meerdere banken, waaronder Deutsche Bank en JPMorgan beboet in Europa voor gesjoemel met rentetarieven.

