Beveiligingsbranche groeit explosief in China

HONGKONG (AFN) - Er is een sterk groeiende vraag naar goed opgeleide beveiligers in China, mede door de vele buitenlandse projecten die Peking onder handen neemt. Chinese ondernemingen die beveiligers opleiden en/of verhuren kunnen de vraag niet aan en zijn op zoek naar ervaren westerse partners om sneller te kunnen groeien. Dit meldde zondag The South China Morning Post.

Particuliere beveiliging is relatief nieuw in China. Pas in 2010 stond de staat toe dat beveiligingstaken ook door particulieren kunnen worden gedaan. Veel ex-militairen, voormalige politiemensen of andere ordehandhavers van de staat hebben zich op de particuliere beveiliging gestort. In 2011 bijvoorbeeld zag DeWe Security het licht, opgericht door ex-ambtenaren van het Ministerie van Openbare Veiligheid. De groep startte met zestig beveiligers en heeft er inmiddels 4000 in dienst. Driekwart werkt in het buitenland, aldus de baas in Peking, Hao Gang.

