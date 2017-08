'Cofco wil mogelijk al van Nidera af'

ROTTERDAM (AFN) - Nidera krijgt mogelijk weer een nieuwe eigenaar. De Nederlandse graanhandelaar ging begin dit jaar definitief over in handen van het Chinese staatsbedrijf Cofco, maar dat kijkt nu al weer naar mogelijkheden voor een desinvestering. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Nidera zou tegen onvoorziene verliezen zijn opgelopen. Daar komt bij dat eerder al onregelmatigheden in de boekhouding van de Latijns-Amerikaanse activiteiten aan het licht kwamen. Dat zou de Chinezen nu genoopt hebben te kijken naar opties.

Cofco had al sinds 2014 een meerderheidsbelang in Nidera, maar de resterende aandelen waren nog lang in handen van eigenaar Cygne. Nidera, in 1920 opgericht in Rotterdam, heeft activiteiten in 19 landen en distribueert naar meer dan 60 landen wereldwijd.

