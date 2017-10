'Wall Street verwerkt cijfers'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen openen maandag naar verwachting licht hoger. De records die Wall Street vrijdag neerzette kunnen daarmee op aanscherping rekenen. Beleggers verwerken weer een hele reeks bedrijfsresultaten. Onder meer speelgoedmaker Hasbro en oliedienstverlener Halliburton gaven een kijkje in de boeken.

Hasbro kan tevreden terugkijken op het derde kwartaal. Het bedrijf werd daarin mede vooruitgeholpen door de verkoop van speelgoed dat is gelieerd aan de nieuwe Star Wars-film, The Last Jedi, die vanaf december in de bioscopen te zien zal zijn. De omzet ging flink vooruit en de winst kwam hoger uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Halliburton heeft het derde kwartaal van het jaar duidelijk meer omzet en winst gemaakt dan een jaar eerder. De winstgroei werd vooruit geholpen door een fors hogere omzet. Het Amerikaanse bedrijf dat lange tijd worstelde met de gevolgen van de blijvend lage olieprijzen profiteerde vooral van een opleving van de energiemarkt en prijsverbeteringen in Noord-Amerika.

Kimberly-Clark

Maker van verzorgingsproducten Kimberly-Clark kan ook met resultaten. Het bedrijf achter Huggie-luiers en Kleenex-tissues boekte iets meer winst dan verwacht. De omzet kwam evenwel lager uit dan wat analisten gemiddeld hadden voorzien.

Verder worden er nieuwe resultaten verwerkt van onder meer T-Mobile USA. De telecomprovider heeft het afgelopen kwartaal fors meer abonnees aan zich weten te binden geholpen door de actie waarbij klanten een Netflix-abonnement cadeau kregen. Dat was voor de aanbieder reden om zijn verwachtingen voor het hele jaar verder te verhogen.

Cisco Systems

Cisco Systems staat eveneens in de belangstelling. De producent van netwerkapparatuur neemt voor 1,9 miljard dollar in contanten softwarebedrijf BroadSoft over. Het is de tweede miljardenovername van Cisco van het jaar. Eerder nam het AppDynamics over voor 3,7 miljard dollar.

Ook Tesla kan op aandacht rekenen. Naar verluidt heeft de maker van elektrische auto's een akkoord bereikt over het opzetten van een nieuwe fabriek in het Chinese Shanghai.

Vrijdag waren beleggers in New York vooral optimistisch over de belastinghervormingen die president Donald Trump wil doorvoeren. Die lijken met het akkoord van de Senaat met de begroting voor het fiscale jaar 2018 een stapje dichterbij gekomen. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 23.328,63 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent vooruit tot 2575,21 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 6629,05 punten.

