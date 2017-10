AEX besluit eerste handelsdag week met winst

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters sloten de eerste handelsdag van de week in het groen. Beleggers verwerkten bedrijfsresultaten van verschillende bedrijven, maar keken vooral uit naar de cijfers van bedrijven die later deze week naar buiten worden gebracht. Verder deed de beurs van Madrid opnieuw een stapje terug.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 545,96 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 833,88 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen sloot vlak.

De hoofdindex in Madrid verloor 0,6 procent. De Spaanse regering wil de naar onafhankelijkheid strevende regering van Catalonië naar huis sturen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Wel moet de Senaat die stappen nog goedkeuren. Dat gebeurt mogelijk vrijdag.

ASML

Chipmachinefabrikant ASML was de grootste stijger onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 2,2 procent, voor onder meer KPN (plus 1,8 procent) dat later deze week de boeken opent. Philips kreeg er 1,1 procent bij. Het medische technologiebedrijf krikte zoals verwacht zijn omzet en winst in het derde kwartaal verder op.

Grootste daler onder de hoofdfondsen was baggeraar Boskalis met een min van 2,4 procent. AkzoNobel verloor 0,1 procent na een negatief rapport van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P), die de vooruitblik voor het verf- en chemieconcern op negatief zette.

TomTom

TomTom ging het meest vooruit in de MidKap met een winst van 4,1 procent. Air France-KLM steeg 1,8 procent, nadat KLM liet weten een akkoord te hebben bereikt over de pensioenafspraken voor het vliegend personeel.

Bij de kleinere bedrijven dikte BinckBank 4,4 procent aan. De onlinebroker zag het aantal transacties kwartaal op kwartaal met 4 procent dalen. Binck kondigde tevens aan te kijken naar samenwerkingen met andere partijen.

Pendragon

In Londen crashte de Britse autoverkoper Pendragon dik 18 procent na een winstwaarschuwing. GKN, moederbedrijf van Fokker, won ruim 5 procent, na berichten dat het concern een splitsing overweegt in twee aparte beursgenoteerde onderdelen.

De euro was 1,1742 dollar waard, tegen 1,1770 dollar voor het weekeinde. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,2 procent lager op 51,76 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 57,42 dollar.

