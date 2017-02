Euro

Sinds het begin van de jaren zeventig is er door de politiek gestreefd naar een gezamenlijke munt. Immers, alleen dan kan er een politieke unie komen. Na veel discussies en geruzie is de euro op 1 januari 1999 van start gegaan met een groep van elf landen.

De waarde van de euro ten opzichte van de overige valuta (met name de dollar) is bepaald door het politieke beleid van de deelnemende landen en het monetaire beleid van de ECB (de Europese Centrale Bank).

Of de euro uiteindelijk een succes wordt hangt af van het feit in hoeverre de deelnemende landen bereid zijn om in het geval van problemen elkaar te helpen. Als het in Italië wat minder gaat zullen de Duitsers bereid moeten zijn om offers te brengen om Italië te helpen of andersom.

Het uiteindelijke succes zal pas blijken als er een of meerdere crises zijn geweest. Zal ieder land kunnen blijven voldoen aan de 3%-tekort norm, of zullen ze bij de kleinste terugval al direct om een uitzonderingssituatie vragen?

Het verleden leert in ieder geval dat er in de vorige eeuw vijf monetaire unies zijn geweest. Ttwee bestaan er nog steeds, te weten Duitsland en Italië. Uit beide monetaire unies zijn de huidige landen ontstaan. De monetaire unie is dus een goed middel om tot een politieke unie te komen.



Drie monetaire unies zijn na verloop van tijd uiteen gevallen:

Het Duits-Oostenrijkse verdrag (1857- 1867); werd opgeheven toen Oostenrijk niet aan zijn verplichtingen voldeed. De Latijnse muntunie (1865 - 1926) tussen België, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Frankrijk hield echter twee standaarden aan en na de eerste Wereldoorlog viel de muntunie uiteen. De Scandinavische muntunie (1872 - 1905) bond Denemarken, Zweden en Noorwegen monetair aan elkaar. Door ruzie tussen Zweden en Noorwegen spatte deze muntunie in 1905 uiteen.

Mocht de Europese Monetaire Unie uiteindelijk uit elkaar vallen, dan kunt u het beste in niet-euro valuta beleggen, zoals Amerikaanse dollars, Zwitserse Franken of de Noorse kronen.