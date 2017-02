Shell investeert in Argentijns schalieveld

BUENOS AIRES (AFN/RTR) - Shell heeft met het Argentijnse oliebedrijf YPF overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van delen van het schalieveld Vaca Muerta in het Zuid-Amerikaanse land. Beide bedrijven krijgen een belang van 50 procent in het proefproject. Shell investeert in twee fases 300 miljoen dollar in het project.

De deal tussen YPF en Shell volgt kort op een akkoord dat de Argentijnse president Mauricio Macri vorige maand sloot met oliebedrijven en vakbonden om investeringen in het Vaca Muerta-veld te stimuleren. De regering hoopt daardoor minder afhankelijk te worden van de import van olie en gas.

De Argentijnse overheid heeft voor de periode tot en met 2020 prijsgaranties afgegeven voor aardgas dat gewonnen wordt uit nieuwe bronnen. De vakbonden zijn akkoord gegaan met flexibelere contracten voor de werknemers bij nieuwe olie- en gasprojecten.

Het Vaca Muerta-veld in Patagonië is ongeveer zo groot als België. Het herbergt een van de grootste schaliereserves ter wereld. Andere grote buitenlandse bedrijven die beloofd hebben erin te investeren, zijn Chevron, Total en BP.

