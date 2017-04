Flinke groei ijzerertsproductie Anglo

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Mijnbouwbedrijf Anglo American heeft de ijzerertsproductie in het eerste kwartaal flink weten op te voeren. Dat kwam onder meer door een sterkere productie in een belangrijke mijn in Brazilië.

Dat maakte de grootste delver van platina en diamanten ter wereld maandag bekend in een handelsbericht. De ijzerertsproductie dikte in het eerste kwartaal op jaarbasis met 21 procent aan tot 14,8 miljoen ton. Ook de diamantproductie bij onderdeel De Beers zat stevig in de lift, met een groei van 8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat kwam onder meer omdat de delving begon bij de nieuwe mijn Gahcho Kue in Canada.

Anglo handhaafde maandag het grootste deel van de verwachtingen voor heel het jaar, maar sneed in de prognose voor de nikkelproductie. Dat komt door ,,ongeplande onderhoudswerkzaamheden'' in een mijn in Brazilië.

