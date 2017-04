AkzoNobel bestudeert hoger overnamebod PPG

PITTSBURGH (AFN) - AkzoNobel gaat het nieuwe, aanzienlijk verhoogde overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries uitgebreid bestuderen en beoordelen. Dat meldde het verf- en chemiebedrijf maandag in een verklaring.

PPG is nu bereid 96,75 euro per aandeel op tafel te leggen, inclusief het nog door AkzoNobel te betalen slotdividend. Dat komt in totaal neer op bijna 27 miljard euro. Het voorgaande bod bedroeg nog 90 euro per aandeel. In reactie op het nieuwe voorstel schoot het aandeel AkzoNobel op de beurs in Amsterdam omhoog.

In een openbaar gemaakte brief aan topman Ton Büchner en president-commissaris Antony Burgmans dringt PPG opnieuw aan op overleg. Het bedrijf spreekt van ,,een laatste uitnodiging'', maar laat zich niet uit over eventuele vervolgstappen als de top van AkzoNobel daar niet op ingaat.

Groeimogelijkheden

PPG blijft erbij dat een samengaan met AkzoNobel het beste is voor alle belanghebbenden van beide bedrijven. Niet alleen voor de aandeelhouders, maar bijvoorbeeld ook voor het personeel, dat kan profiteren van de betere groeimogelijkheden die lonken dankzij schaalvergroting.

Voor het plan dat zijn Nederlandse branchegenoot vorige week ontvouwde om zelf meer aandeelhouderswaarde te creëren, heeft PPG geen goed woord over. De beoogde opsplitsing van AkzoNobel levert volgens de Amerikanen twee kleinere bedrijven op waarvan nog valt te bezien hoe die op eigen benen zullen presteren.

Contanten

Verder stelt PPG dat het eventuele mededingingsbezwaren tegen een fusie inmiddels in kaart heeft gebracht, en erop vertrouwt dat die te overwinnen zijn. Om dat te onderstrepen is het bedrijf bereid een boeteclausule af te spreken mocht een fusie alsnog afketsen.

Ook het voorbehoud dat PPG eerder maakte ten aanzien van de financiering, heeft het bedrijf nu laten varen. Het is ervan overtuigd dat het in staat is het beloofde bedrag bij elkaar te krijgen, zonder dat de eigen kredietwaardigheid op het spel komt te staan. Van de beloofde 96,75 euro per aandeel, wordt 61,50 euro in contanten voldaan.

Deel dit artikel via: