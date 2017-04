Wall Street ook opgelucht over Franse uitslag

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag stevig in de plus gesloten. Op Wall Street is net als in Europa opgelucht gereageerd op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Amerikaanse beleggers kregen verder weer een voorraad bedrijfsresultaten te verwerken.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 20.763,89 punten. De bredere S&P 500 steeg eveneens 1,1 procent tot 2374,15 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 5983,82 punten. Eerder op de dag toonden de beurzen in Europa al forse winsten.

De Franse verkiezingsuitslag wordt alom gezan het nationalistische Front National.

Hasbro

De Dow werd aangevoerd door de grote financiële fondsen JPMorgan en Goldman Sachs, die aangemoedigd door het verkiezingsnieuws tot 3,5 procent meer waard werden.

Hasbro ging 5,9 procent vooruit. De speelgoedfabrikant wist fors meer winst te maken op een hogere omzet. Vooral de Nerf-pijltjesgeweren en Transformers bleven de verkopen een duw in de goede richting geven.

Olie

Oliedienstverlener Halliburton en fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten Kimberly-Clark, die ook een kijkje in de boeken gaven, noteerden respectievelijk 0,7 procent in de min en 0,3 procent in de plus.

Beleggers waren verder niet te spreken over nieuwe testresultaten van een middel van biotechnologiebedrijf Akari Therapeutics. Het aandeel zakte 14,7 procent. Medisch technologiebedrijf C.R. Bard maakte juist een koerssprong van 19,5 procent, nadat branchegenoot Becton Dickinson (min 4,4 procent) aankondigde 24 miljard dollar te willen betalen voor de overname van het bedrijf.

Euro

Ook PPG Industries wist de aandacht op zich gericht. De verfmaker verhoogde zijn bod op zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel tot omgerekend bijna 27 miljard euro. Het aandeel PPG sloot 2 procent hoger.

De euro werd verhandeld voor 1,0869 dollar, tegen 1,0861 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 49,21 dollar. Brentolie zakte ook 0,8 procent, naar 51,53 dollar per vat.

