DAF produceert trucks in recordtempo

BELLEVUE (AFN) - De vrachtwagenfabriek van DAF in Eindhoven heeft afgelopen kwartaal in een recordtempo trucks afgeleverd. Het bedrijf profiteerde onder meer van een aanhoudend sterke economische groei in Europa. Dat meldt het Amerikaanse moederbedrijf Paccar in zijn kwartaalbericht.

Paccar behaalde in het derde kwartaal een omzet van 5,1 miljard dollar (4,3 miljard euro). Bij de Europese tak waar DAF toe behoort namen de verkopen met een kleine 13 procent toe tot 1,2 miljard dollar. De truckbouwer boekte een nettowinst van 403 miljoen dollar. Dat is ongeveer een zesde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De vraag naar vrachtwagens in Europa bleef de afgelopen maanden gestaag doorgroeien. DAF profiteerde daar volgens Paccar optimaal van dankzij een aantal nieuwe modellen die door klanten prima zijn ontvangen. Ook in eigen land wist de truckfabrikant naar eigen zeggen marktaandeel te winnen.

