Wall Street verwerkt weer resultaten

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen dinsdag naar verwachting in de plus, na de kleine dip waarmee de graadmeters maandag de handel uitgingen. Amerikaanse beleggers verwerken de resultaten van toonaangevende bedrijven als General Motors, United Technologies en McDonald's.

General Motors (GM) dook in de rode cijfers door een afschrijving op zijn verkochte Europese activiteiten aan PSA Peugeot Citroën. Afgezien daarvan ging het juist erg goed met de autobouwer. GM kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma en dividenduitkeringen aan ter waarde van ongeveer 7 miljard dollar.

Bij de kwartaalupdates van industrieconcerns Caterpillar, United Technologies en 3M viel op dat ze alle drie hun financiële verwachtingen hebben opgeschroefd. Datzelfde geldt ook voor defensieconcern Lockheed Martin. De grootste toeleverancier van de Amerikaanse strijdmacht begint de vruchten te plukken van zijn straaljager F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter.

Meer klanten

McDonald's heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer klanten in zijn restaurants mogen verwelkomen. De fastfoodketen toont daarmee aan dat de comeback die drie maanden geleden werd ingezet na jaren van krimp geen incident was.

Witgoedproducent Whirlpool maakt waarschijnlijk een stevige duikeling na beursopening. De fabrikant van onder meer wasmachines, magnetrons en koelkasten heeft zijn financiële prognoses verlaagd. Ook is bekend geworden dat warenhuisketen Sears stopt met het verkopen van producten van Whirlpool.

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler kwam ook met cijfers. Het concern achter merken als Jeep en Alfa Romeo zag de winst flink toenemen, op een licht dalende omzet.

Eli Lilly zette juist flink meer opbrengsten in de boeken, maar moest genoegen nemen met minder winst. De farmaceut maakte tevens bekend de strategische opties voor diergezondheidsonderdeel Elanco Animal Health te onderzoeken.

Paccar

Verder kunnen beleggers onder meer de resultaten verwerken van truckbouwer Paccar, het moederbedrijf van DAF.

Maandag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen iets onder de recordstanden van vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 23.273,96 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 2564,98 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 6586,83 punten.

Deel dit artikel via: