Meer winst voor Spaanse bank Santander

MADRID (AFN) - Banco Santander heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van aanhoudend economisch herstel. De Spaanse bank hoefde daardoor vergeleken met een jaar eerder minder geld opzij te zetten om eventuele verliezen op slechte leningen op te vangen. Dat kwam de winst ten goede.

Santander hield onder de streep 1,6 miljard euro over. Een jaar eerder was dat niet meer dan 25 miljoen euro. Dat lage resultaat kwam hoofdzakelijk door eenmalige lasten, onder meer in verband met een juridische kwestie in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor gecorrigeerd nam de winst nog altijd met bijna 10 procent toe.

Over het gehele jaar gerekend boerde Santander eveneens beter dan in 2015. De nettowinst ging met 4 procent omhoog naar 6,2 miljard euro. De cijfers die de grootste bank van Spanje woensdag rapporteerde, zijn sterker dan door Bloomberg analisten gemiddeld hadden voorzien.

