Food-divisie drukt omzet Corbion

AMSTERDAM (AFN) - Corbion heeft de verkopen in het eerste kwartaal van het jaar iets zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Dit kwam volgens de producent van voedingsingrediënten en bioplastic vooral door de volumedaling bij Food, welke maar deels werd gecompenseerd door de toename bij Biochemicals. Voor het hele jaar is Corbion wat voorzichtiger over de omzetgroei die het kan halen.

De omzet in de eerste drie maanden van 2017 kwam uit op bijna 230 miljoen euro. Daarmee viel de omzet gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en overnames 2,3 procent lager uit dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten bedroeg 47,8 miljoen euro. Deze nam op autonome basis met 5,1 procent toe.

Voor heel 2017 verwacht Corbion een omzetgroei die iets lager zal zijn dan de ,,meerjaren-richtbandbreedte" van 2 tot 4 procent. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat dat exclusief eenmalige posten licht onder het niveau van 2016 zal uitkomen.

Total

Volgens topman Tjerk de Ruiter was de start van het jaar ,,bemoedigend" in alle segmenten behalve Bakery, dat achterbleef bij de eigen verwachtingen van Corbion. Het bedrijf kondigde aan de divisie versneld te herstructureren. Verder overtrof de winstgevendheid volgens De Ruiter de verwachtingen.

De joint venture met Total op het gebied van polymelkzuur (PLA) die sinds begin maar operationeel is zorgde voor een ,,positieve eenmalige post" van 5,3 miljoen euro.

