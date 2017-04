ROME (AFN/BLOOMBERG) - De toekomst van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia hangt aan een zijden draadje. Werknemers stemden dinsdag in meerderheid tegen het reddingsplan, dat alom werd gezien als de laatste kans voor het bedrijf om te voorkomen dat het onder financieel toezicht wordt geplaatst.

Vakbonden en management werden het eerder wel eens over het plan waarbij honderden banen verloren zouden gaan. Verder zou personeel, in totaal zo'n 12.500 man, genoegen moeten nemen met een lager salaris. Een eerder plan waarbij 2000 banen zouden verdwijnen stuitte eerder op weerstand van de vakbonden.

Voorafgaand aan de stemming over het nieuwe plan was al gewaarschuwd dat een ,,nee" zou betekenen dat het einde van de maatschappij nabij is. De goedkeuring was onder meer nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.

Aandeelhouders

De Italiaanse overheid voelt zich niet geroepen om de luchtvaartmaatschappij te nationaliseren. Het resultaat van de stemming werd als ,,betreurenswaardig" bestempeld. De overheid wacht nu op verdere stappen van aandeelhouders van het bedrijf en zal tot die tijd proberen om kosten voor burgers en reizigers zo laag mogelijk te houden.

Een van de aandeelhouders is Etihad Airways. De maatschappij uit Abu Dhabi kocht in 2014 een belang van 49 procent in Alitalia, maar is niet in staat gebleken het tij voor de noodlijdende maatschappij te keren. Alitalia sloot 2015, het laatste jaar waarover cijfers zijn gepubliceerd, af met een verlies van 199 miljoen euro.

Het bestuur van Alitalia bespreekt dinsdag de uitkomst van de stemming. Alitalia ging in 2008 overigens al eens failliet, maar maakte destijds een doorstart. Een consortium van Italiaanse ondernemingen kocht de levensvatbare onderdelen en voegde deze samen met de tweede Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air One.

