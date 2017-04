Eerste kwartaal volgens plan voor Batenburg

ROTTERDAM (AFN) - De eerste maanden van het jaar hebben voor Batenburg Techniek geen verrassingen opgeleverd. ,,Na een aarzelend begin van 2017 is het eerste kwartaal alsnog naar tevredenheid afgesloten'', liet het bedrijf dinsdag weten in een tussentijds handelsbericht. Het gaat voor het hele jaar nog steeds uit van een hogere omzet en operationele winst.

Het positieve sentiment in de proces- en maakindustrie en in de utiliteitsbouw zet zich volgens Batenburg voort. De energiesector vertoont nog een ,,schommelend beeld'' maar de ontwikkelingen op de lange termijn zijn volgens de onderneming positief. De orderportefeuilles zijn over het algemeen goed op niveau. ,,Over de hele linie kijken wij met vertrouwen naar de toekomst'', aldus topman Ralph van den Broek.

