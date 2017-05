'Wall Street weer hoger uit startblokken'

NEW YORK (AFN) - Wall Street lijkt op weg de winstreeks die nu al vijf handelsdagen duurt een vervolg te geven. De beurzen in New York openen donderdag naar verwachting opnieuw wat hoger. Beleggers verwerken weer kwartaalcijfers van enkele grote bedrijven. Verder is er aandacht voor de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen.

HP Inc en Best Buy gingen voorbeurs hard omhoog. Analisten waren enthousiast over de kwartaalresultaten die de bedrijven presenteerden. HP Inc boerde zowel goed op het gebied van pc's als met printers en heeft mede daardoor zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar wat kunnen opschroeven. Elektronicaverkoper Best Buy profiteerde onder meer van een goede verkoop van de nieuwe Switch-spelcomputer van Nintendo.

Het kwartaalbericht van winkelketen Sears lijkt eveneens te worden beloond door beleggers. Het noodlijdende winkelbedrijf heeft dankzij kostenbesparingen voor het eerst in bijna twee jaar weer een winst behaald. Verder gaven onder meer de retailers Dollar Tree en Signet, maker van medische apparaten Medtronic, voedingsbedrijf Hormel en kledingwinkelketen Abercrombie & Fitch een kijkje in de boeken.

Mogelijk komt ook Manchester United nog wat in beweging, vanwege de financieel interessante overwinning op Ajax in de finale van de Europa League. De op Wall Street genoteerde voetbalclub kreeg er woensdag al 2,7 procent bij, omdat de club Ajax bij het sluiten van de beurs al aardig op de knieën had. De wedstrijd was toen alleen nog niet helemaal afgelopen.

De olieprijzen laten een daling zien. De OPEC is het volgens ingewijden eens geworden over een verlenging van de productieverlaging tot eind maart volgend jaar. Er was bij oliehandelaren echter enige hoop dat er mogelijk een grotere verlaging van de productie zou worden aangekondigd. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde tussentijds 1,2 procent lager op 50,73 dollar en Brent werd 1 procent goedkoper, op 53,43 dollar per vat.

De Amerikaanse beursgraadmeters eindigden woensdag na de publicatie van de Fed-notulen licht hoger. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent in de plus op 21.012,42 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent, tot 2404,39 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 6163,02 punten.

