NSI koopt Leids kantoorgebouw

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI koopt een kantoorgebouw in Leiden voor 17,5 miljoen euro. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Het kantoor, op het Bio Science Park, is verhuurd aan Janssen Vaccines & Prevention. De aankoop wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.

Ook opende NSI de boeken over het eerste halfjaar. Daarin behaalde het bedrijf een winst van bijna 1,35 euro per aandeel. Dat betekende een stijging met meer dan 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het directe resultaat van het bedrijf kwam uit op 24,2 miljoen euro en het indirecte resultaat bedroeg ruim 13,4 miljoen euro.

NSI zegt nog altijd hard te werken aan de verkoop van zijn winkelportefeuille. In sommige gevallen betekent dat er eerst moet worden geïnvesteerd, om daarna een beter verkoopresultaat te behalen.

Voor de tweede jaarhelft voorziet NSI een lagere winst per aandeel in vergelijking de eerste zes maanden, vooral door recente verkopen. Ook zullen hogere onderhoudskosten het resultaat drukken. Daardoor zal voor het hele jaar een winst worden geboekt van 2,52 euro tot 2,55 euro per aandeel. Dit resultaat is exclusief eventuele aan- en verkopen die nog worden gedaan.

Deel dit artikel via: