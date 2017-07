Akzo boekt lagere winst op licht hogere omzet

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een licht hogere omzet behaald, maar de winst ging omlaag onder meer als gevolg van kosten die zijn gemoeid met de nieuwe strategie van het bedrijf. Dat blijkt uit cijfers die het verf- en chemieconcern dinsdag heeft gepubliceerd.

De omzet steeg met 2 procent tot bijna 3,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst daalde echter met 4 procent tot 301 miljoen euro. Dat had mede te maken met een buitengewone post van 20 miljoen euro in verband met de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak van Akzo. Ook had het bedrijf te kampen met kosten voor juridische zaken en mededingingskwesties.

Het resultaat voor belastingen (ebit) zakte met 6 procent tot 461 miljoen euro. Akzo sprak de verwachting uit dat de ebit dit jaar circa 100 miljoen euro hoger zal uitvallen dan het resultaat van 1,5 miljard euro in 2016.

