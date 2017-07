Jimmy Choo vindt koper in Michael Kors

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Jimmy Choo, bekend van dure schoenen en modeaccessoires, heeft een nieuwe eigenaar. Branchegenoot Michael Kors betaalt 896 miljoen pond (1 miljard euro) voor het Britse modemerk dat zichzelf eerder dit jaar in de etalage zette.

De schoenen en accessoires Jimmy Choo wonnen met name vanaf eind jaren negentig aan populariteit. Prinses Diana was een van de voornaamste dragers van het schoeisel, terwijl ook het personage Carrie Bradshaw van de populaire tv-serie Sex and the City verknocht was aan het merk.

Jimmy Choo werd in 2011 overgenomen door investeerder JAB Holding voor meer dan 500 miljoen pond. Het modemerk maakte in het najaar van 2014 zijn debuut op de aandelenmarkt in Londen.

