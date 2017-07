'Monster spelbreker op feestje Randstad'

AMSTERDAM (AFN) - Monster vormt een smet op het blazoen van uitzendreus Randstad. Afgezien van de prestaties van het vorig jaar ingelijfde vacaturesitebedrijf liet Randstad in het tweede kwartaal wel goede resultaten zien. Dat stellen analisten van KBC Securities.

De marktvorsers zijn onder meer erg positief over de sterke omzetgroei van Randstad in Europa. Maar dit zorgde groepsbreed niet voor echt veel beter dan verwachte cijfers. Bij Monster nam de omzet juist met 16 procent af, ondanks dat er toch significant is geïnvesteerd in bijbehorende marketing.

KBC vindt verder onder meer de brutowinst van Randstad wat tegenvallen. Omdat het aandeel Randstad in de markt de laatste tijd relatief laag gewaardeerd is, verwachten de analisten dat beleggers op de beurs toch positief zullen reageren op het kwartaalbericht.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies voor Randstad, met een koersdoel van 60 euro. Het aandeel ging dinsdag in het eerste handelsuur 5,2 procent omhoog naar 51,72 euro. Daarmee was Randstad met afstand de sterkste stijger in de AEX.

