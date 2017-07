MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juli licht gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo dinsdag.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, steeg deze maand naar 116, van een herziene 115,2 in juni. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 114,9.

