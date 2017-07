'Refresco betaalt goede prijs voor overname'

AMSTERDAM (AFN) - Sap- en frisdrankbottelaar Refresco betaalt een goede prijs voor de bottelactiviteiten van Cott. Dat concluderen marktvorsers van KBC Securities in een rapport over de onderneming. In strategisch perspectief spreken de analisten van een ,,interessante" deal, terwijl ook synergievoordelen aantrekkelijk lijken. Ook bij ING spreken ze van een positieve ontwikkeling.

Refresco maakte bekend dat het 1,1 miljard euro op tafel legt voor het Cott-onderdeel. Daardoor ontstaat de grootste onafhankelijke sap- en frisdrankbottelaar in Europa en Noord-Amerika.

Volgens KBC snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds mikt Refresco op groei in Noord-Amerika. Circa 70 procent van de activiteiten van het Cott-onderdeel zijn in de Verenigde Staten. Aan de andere kant is het moederbedrijf van Cott er alles aan gelegen om zijn bottelactiviteiten af te stoten, omdat het onder meer worstelt met een hoge schuld.

Het gecombineerde bedrijf zal volgens KBC goed zijn voor een omzet van 3,6 miljard euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 350 miljoen euro.

Volgens ING is bij de overname sprake vaneen ,,solide strategische gedachtegang". De synergievoordelen van 43 miljoen euro die Refresco in de loop van drie jaar voorziet is volgens de marktanalisten van ING tamelijk conservatief. Verder benadrukt ING de voordelen die Refresco in het Verenigd Koninkrijk zal behalen als gevolg van de transactie.

KBC en ING handhaafden hun koopadviezen voor Refresco met koersdoelen van respectievelijk 20 en 17,50 euro. Analisten van Bryan Garnier gaan het aandeel volgen met een koopadvies en een koersdoel van 21,80 euro.

Het aandeel Refresco stond na een uur handelen op dinsdag 3,6 procent lager op 16,55 euro.

