Griekenland keert terug op financiële markten

ATHENE (AFN) - Griekenland is sinds dinsdag weer actief op de financiële markten. Het land dat in 2009 het epicentrum was van een crisis in de Europese soevereiniteit zet leningen met een looptijd van vijf jaar in de markt, waarmee het 5 miljard euro wil ophalen.

Het is voor het eerste sinds 2014 dat het land weer actief is op de markten. Lange tijd kon Griekenland wegens een gebrek aan vertrouwen in de Griekse staatsobligaties alleen tegen torenhoge rentes geld lenen.

Met de uitgifte van obligaties wordt onder meer getest of investeerders weer vertrouwen hebben in het land dat in een schuldencrisis verzeilde en via noodsteun van de financiële ondergang werd gered.

