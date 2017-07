McDonald's voedt recordopmars Wall Street

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York zijn dinsdag rond recordstanden gesloten. Alleen de Dow-Jonesindex slaagde er niet in zijn hoogste niveau ooit te overtreffen. De handel stond in het teken van een stortvloed aan bedrijfsresultaten. Cijfers van fastfoodketen McDonald's en machinebouwer Caterpillar werden positief ontvangen. Dat gold niet voor de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet.

De Dow sloot 0,5 procent hoger op 21.613,43 punten, na tussentijds dicht bij een recordstand te hebben vertoefd. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2477,08 punten. Technologiebeurs Nasdaq scherpte zijn record van maandag met 0,1 procent aan op 6412,17 punten.

McDonald's presenteerde beter dan verwachte cijfers en verhoogde zijn jaarverwachtingen en steeg daarop 4,8 procent. Caterpillar, dat het ook beter dan verwacht deed, steeg zelfs bijna 6 procent.

Alphabet verliest

Alphabet drukte de opmars van de Nasdaq enigszins. De megaboete die Brussel onlangs oplegde aan Google drukt zwaar op de resultaten bij het bedrijf. De onderneming zag daardoor zijn winst fors dalen. Alphabet, dat verder te maken had met hogere kosten, daalde 2,9 procent in waarde.

De industrieconcerns 3M en United Technologies gingen omlaag met respectievelijk 5,1 en 2,2 procent. Beide bedrijven verhoogden hun winstverwachtingen, maar analisten hadden op meer gerekend.

Overige cijfers

Andere grote bedrijven die inzage gaven in de prestaties waren onder meer autobouwer GM, chemieconcern DuPont, farmaceut Eli Lilly, luierproducent Kimberly-Clark, mijnbouwer Freeport-McMoran en biotechnoloog Biogen.

Verder steeg Michael Kors 0,1 procent. Het Amerikaanse modebedrijf neemt voor 1,2 miljard dollar de Britse maker van dure schoenen en modeaccessoires Jimmy Choo over.

Vergadering Fed

Op de financiƫle markten werd daarnaast gekeken naar de Federal Reserve die dinsdag is begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank komt woensdag met zijn rentebesluit. Er wordt niet verwacht dat er een verandering van het beleid bekendgemaakt zal worden.

De euro was 1,1649 dollar waard, tegen 1,1655 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 47,92 dollar. Brentolie steeg 3,3 procent tot 50,20 dollar per vat.

