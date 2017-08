Wereldhandel groeide minder snel in juni

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in juni met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van mei. Dat blijkt uit de Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). De toename volgt op een herziene stijging van 1,9 procent in mei. Eerder werd voor die maand een groei van 2 procent gemeld.

Over het gehele tweede kwartaal meldt het CPB een groei van het wereldhandelsvolume van 0,4 procent. In het eerste kwartaal kwam de groei nog uit op 1,4 procent.

De wereldwijde industriële productie steeg in juni met 0,4 procent vergeleken met de voorgaande maand. In mei was ook al sprake van een toename met 0,4 procent.

