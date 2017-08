Investeerder Refresco tegen Cott-deal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De activistische aandeelhouder Wyser-Pratte stemt tegen de overname van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse frisdrankbottelaar Cott door Refresco. Wyser-Pratte uitte zich al eerder kritisch over de voorgenomen deal ter waarde van 1,25 miljard dollar.

De activistische aandeelhouder, waarvan niet bekend is hoe groot het belang in Refresco is, roept andere aandeelhouders op om tijdens de aandeelhoudersvergadering op 5 september tegen de deal te stemmen.

Volgens Wyser-Pratte gaat het om een defensieve overname. Refresco zou zich alleen maar op Cott hebben gericht in een poging te voorkomen zelf overgenomen te worden. Refresco wees eerder dit jaar toenadering van de Franse investeerder PAI Partners, dat zo'n 1,4 miljard euro overhad voor het bedrijf, af.

Strategische opties

Refresco zou zich volgens Wyser-Pratte moeten bezinnen op zijn strategische opties, waaronder een verkoop aan de hoogste bieder, om daarmee aandeelhouders te laten profiteren. ,,In plaats daarvan heeft Refresco ervoor gekozen in te zetten op een deal die aanzienlijke operationele, integratie- en financiële risico's oplevert."

Een woordvoerster van Refresco zegt dat contact is gezocht met Wyser-Pratte. Er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden.

Adviesbureau Institutional Shareholder Services (ISS) adviseerde aandeelhouders wél voor de Cott-deal te stemmen. ISS merkte daarbij wel op dat de timing van de deal vragen oproept en op het oog defensief is, maar tegelijk goed past in de acquisitiestrategie van Refresco en mogelijkheden biedt tot uitbreiding in de VS.

