NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York staan voor een iets lagere opening. Beleggers kregen net als de afgelopen dagen een flinke cijferstroom van bedrijven te verwerken. Onder meer de zwaargewichten Visa, Coca-Cola en Boeing openden de boeken, net als luchtvaart- en defensiebedrijf Northrop Grumman.

Verder waren er cijfers over de orders voor duurzame goederen, die beter uitvielen dan verwacht. Tijdens de beursdag volgen er nog gegevens over de verkoop van nieuwe woningen en de olievoorraden.

Creditcardaanbieder Visa kon bogen op een hogere omzet en winst. Klanten betaalden vaker met de creditcards van het bedrijf. Ook viel de winst van het bedrijf hoger uit doordat het de Europese tak weer in eigen huis haalde.

AMD en Texas Instruments

Chipmakers AMD en Texas Instruments kwamen dinsdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers. Beide bedrijven zagen de omzet flink toenemen. AMD boekte bovendien een winst na een verlies in het tweede kwartaal.

AT&T, dat ook dinsdagavond de boeken opende, stelde teleur met een lagere omzet en winst. Wel nam het aantal mobiele klanten sterker toe dan verwacht. Concurrent Sprint, dat in gesprek is over een fusie met het Amerikaanse T-Mobile, meldde juist een hogere winst.

Coca-Cola

Coca-Cola had wel te maken met een lagere omzet, maar niet zo laag als analisten hadden voorzien. De nettowinst van de frisdrankreus nam wel flink toe.

Vliegtuigbouwer Boeing stelde zijn prognoses naar boven bij. Het produceerde in de afgelopen drie maanden een recordaantal vliegtuigen. Ook Northrop-Grumman verhoogde zijn winstverwachting, al voor de derde keer dit jaar. In het derde kwartaal namen omzet en winst toe.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,7 procent hoger op een recordstand van 23.441,76 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2569,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij op 6598,43 punten.

