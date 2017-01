Groei dienstensector VS verder in de lift

NEW YORK (AFN) - De activiteit in de dienstensector van de Verenigde Staten groeit in januari harder dan in december. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die onderzoeksbureau Markit donderdag heeft gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in 's werelds grootste economie kwam uit op 55,1, na een stand van 53,9 in december. Economen rekenden in doorsnee op een toename tot 54,4 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

