Chinezen stappen in bij Old Mutual

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese conglomeraat HNA Group neemt een belang van 25 procent in de Amerikaanse divisie vermogensbeheer van Old Mutual. Voor het belang in het onderdeel betalen de Chinezen in totaal 446 miljoen dollar.

HNA toont de laatste tijd een behoorlijke investeringsdrift. Inclusief het belang in het onderdeel van Old Mutual heeft het conglomeraat sinds begin vorig jaar 30 miljard dollar gestoken in verschillende bedrijven, waaronder hotelketen Hilton. Ook is het een van de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank en heeft het een voet tussen de deur bij distributeur van elektronica Ingram Micro en bij Australia & New Zealand Banking Group.

Ook staat HNA volgens bronnen vooraan bij de aankoop van een wolkenkrabber op Park Avenue in New York. Daarmee zou een bedrag van 2,2 miljard dollar zijn gemoeid.

Deel dit artikel via: