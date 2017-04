Credit Suisse mikt op miljarden met emissie

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse wil zijn kapitaalbuffer versterken door 4 miljard dollar op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat maakte de Zwitserse bank woensdag bekend.

De emissie komt in de plaats van een eerder plan om een deel van de Zwitserse activiteiten apart naar de beurs te brengen. Dat in 2015 geopperde plan riep veel vraagtekens op bij analisten en investeerders, die geen heil zagen in de afsplitsing van een relatief winstgevend onderdeel. Met de emissie kan Credit Suisse bovendien profiteren van het herstel van zijn beurskoers, dat sinds vorige zomer zichtbaar is.

Credit Suisse meldde woensdag verder een nettowinst van 596 miljoen Zwitserse frank (549 miljoen euro) over de eerste drie maanden van dit jaar, tegen een verlies van 302 miljoen frank een jaar eerder. De totale opbrengsten liepen met bijna een vijfde op tot 5,5 miljard frank.

Deel dit artikel via: