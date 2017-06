Grootste staatsfonds op bres voor stemrecht

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, heeft zich aangesloten in de strijd tegen aandelen zonder stemrecht. Het fonds met een vermogen van 960 miljard dollar steunt een oproep om bedrijven met zulke aandelen minder belangrijk te maken in beursgraadmeters.

De discussie over de stemloze aandelen laaide op rond de beursintroductie van Snap, het moederbedrijf van de populaire foto- en videoapp Snapchat. Snap haalde eerder dit jaar dik 3 miljard dollar op bij zijn beursgang met aandelen die investeerders geen zeggenschap geven over de koers van het bedrijf, een unicum.

Het Noorse staatsfonds is van mening dat stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen belangrijk is om bedrijven aan te spreken op hun strategie en financiële prestaties. Eerder mengde het fonds zich onder meer al in de discussie over de hoogte van beloningen van topmensen in het bedrijfsleven en trok het zich terug uit bedrijven die niet genoeg doen om het milieu te beschermen.

