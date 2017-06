Europese beurzen winnen terrein

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste aandelenbeurzen in Europa wisten maandag over een breed front terrein te winnen. Vooral de Italiaanse banken waren in trek na de succesvolle afwikkeling van twee probleembanken in het land. Ook de opvering van de olieprijzen bood steun aan de beurshandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 523,65 punten. De MidKap steeg ook 0,8 procent, tot 811,13 punten. De beurzen in Londen en Parijs kregen er tot 1 procent bij. De DAX in Frankfurt won 0,7 procent na een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen.

De beurs in Milaan klom 1,4 procent onder aanvoering van de banken. De Italiaanse regering heeft zondag een noodwet goedgekeurd voor de afwikkeling van de twee in de problemen geraakte banken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. De Italiaanse branchegenoot Intesa Sanpaolo (plus 3,9 procent) heeft interesse uitgesproken in een overname van de goede delen van de twee banken voor een symbolisch bedrag.

SBM Offshore

Grootste stijger onder de Amsterdamse hoofdfondsen was oliedienstverlener SBM Offshore met een winst van 1,9 procent. Digitaal beveiliger Gemalto was de enige daler met een min van 0,3 procent.

Altice dikte meer dan 1 procent aan. Het telecom- en kabelbedrijf voert verkennende gesprekken met het Portugese Promotora de Informaciones (Prisa) over een mogelijke overnamebod op Prisa's belang in Media Capital.

Nestlé

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Fugro volgde met een winst van 2,2 procent na het binnenslepen van een nieuwe Braziliaanse opdracht voor een joint venture van de bodemonderzoeker. Optiekketen GrandVision was de grootste daler met een min van 1,4 procent.

Nestlé won 4,5 procent in Zürich. Third Point heeft een belang van ruim 1 procent opgebouwd in het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf. Het activistische hedgefonds wil onder andere dat Nestlé het belang in cosmeticabedrijf L'Oreal verkoopt en eigen aandelen inkoopt. Jan Bennink, oud-topman van Douwe Egberts, adviseert Third Point bij de campagne.

De euro was 1,1181 dollar waard, tegen 1,1200 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 43,32 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,6 procent tot 45,83 dollar per vat.

