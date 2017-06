NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een hogere opening. Net als in Europa en Azië krijgt de handel er steun van een licht herstel van de olieprijzen, die na de sterke daling van vorige week weer wat opkrabbelen. Verder is er op Wall Street weinig richtinggevend nieuws voorhanden.

Oliegerelateerde fondsen als Chesapeake Energy, ConocoPhillips en ExxonMobil gaan na de openingsbel waarschijnlijk iets omhoog. Zowel de prijs van een vat Amerikaanse olie als van Brentolie stond maandag tussentijds licht in de plus, al bevinden de olieprijzen zich nog wel op een vrij laag niveau.

Beleggers letten sterk op de oliemarkt omdat een lage olieprijs de inflatie negatief kan beïnvloeden en dat heeft mogelijk weer zijn weerslag op het rentebeleid van de Federal Reserve. De recente prijsval op de oliemarkt werd vooral veroorzaakt door zorgen over de wereldwijde oliereserves.

Facebook

Ook Facebook weet de aandacht op zich gericht. Het socialmediabedrijf is volgens The Wall Street Journal in gesprek met filmstudio's en andere partijen in Hollywood over het maken eigen televisieprogramma's. Ook zou Facebook geïnteresseerd zijn in het opkopen van series die andere zenders hebben geschrapt.

Het aandeel Yum Brands stond in de voorbeurshandel licht hoger. Het moederbedrijf van fasftoodketens als Pizza Hut en KFC heeft voor ruim 83 miljoen dollar 28 KFC-filialen verkocht aan zijn Australische branchegenoot Collins Foods.

Duurzame goederen

Verder waren er onder meer nieuwe cijfers over de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten. Het aantal bestellingen van goederen die langer dan drie jaar meegaan is vorige maand wat sterker afgenomen dan economen in doorsnee hadden voorzien.

De Amerikaanse aandelenmarkten waren vrijdag zonder grote koersuitslagen het weekend ingegaan. De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 21.394,90 punten. De bredere S&P 500 eindigde 0,2 procent in de plus op 2438,30 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 6265,25 punten.

Deel dit artikel via: