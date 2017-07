'Baas Hewlett Packard in race voor Uber'

NEW YORK (AFN) - Bestuursvoorzitter Meg Whitman van Hewlett Packard Enterprise (HPE) is een van de zes kandidaten voor de toppositie bij het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app Uber. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Uber hoopt in september een opvolger te benoemen voor Travis Kalanick, die eerder onder grote druk van investeerders terugtrad. Naar verluidt heeft de Republikeinse zakenvrouw Whitman, die in 2010 de strijd om het gouverneurschap in Californië verloor, al enkele gesprekken met Uber gehad. De namen van de andere vijf potentiële kandidaten zijn niet bekend.

Volgens HPE is Whitman echter volledig toegewijd aan het bedrijf en van plan te blijven tot haar werk ,,klaar is''. Uber wilde geen reactie geven. In het comité dat de zoektocht naar een nieuwe bestuurder uitvoert, zit overigens naast mediamagnaat Arianna Huffington ook Kalanick.

