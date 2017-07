Aperam boekt iets lager kwartaalresultaat

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het tweede kwartaal een iets lager bedrijfsresultaat (ebitda) geboekt dan in de eerste drie maanden. Aperam gaf aan voor het derde kwartaal een daling van het resultaat te verwachten in vergelijking met de afgelopen periode, vanwege de recente daling van de grondstofprijzen en een seizoensgebonden afzwakking van de vraag.

De ebitda bedroeg 169 miljoen dollar, tegen 171 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Aperam had in mei een prognose uitgesproken voor een vergelijkbaar resultaat op kwartaalbasis.

De omzet zakte naar bijna 1,27 miljard dollar, van krap 1,28 miljard dollar in de voorgaande periode. Op nettobasis werd een winst behaald van 85 miljoen dollar, tegen 93 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 2017.

Stijgende lijn

Ten opzichte van een jaar eerder zat er wel een stijgende lijn in de cijfers. In het tweede kwartaal van 2016 zette Aperam een ebitda in de boeken van 123 miljoen dollar, met een nettowinst van 53 miljoen dollar en een omzet van 1,12 miljard dollar.

De schuld van het bedrijf kwam eind juni uit op 235 miljoen dollar, tegen 220 miljoen dollar aan het einde van maart, inclusief de impact van de uitkeer van 108 miljoen dollar aan aandeelhouders in het afgelopen kwartaal. Aperam rekent voor het derde kwartaal op een daling van de schuld.

In juni kondigde Aperam aan zijn winstgevendheid structureel te willen verbeteren. Daarbij wordt voor de periode 2018 tot en met 2020 gemikt op jaarlijks 150 miljoen dollar. Dit doet het onder meer door de bedrijfsvoering te stroomlijnen waarbij het gebruik zal maken van nieuwe technologie├źn. Ook zet het bedrijf in op automatisering en digitalisering.

Deel dit artikel via: