Meer dan 2 miljard gebruikers Facebook

MENLO PARK (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal maandelijkse gebruikers van Facebook is gestegen tot meer dan 2 miljard, een toename met 17 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die 's werelds meest populaire socialenetwerksite heeft gepubliceerd.

In juni kondigde topman Mark Zuckerberg nog aan dat de mijlpaal van 2 miljard was bereikt. Dagelijks zaten in juni gemiddeld 1,32 miljard mensen op Facebook. Inmiddels is dus al ruim een kwart van de 7 miljard mensen wereldwijd actief op de netwerksite. De mijlpaal van 1 miljard gebruikers werd in 2012 behaald.

Facebook meldde verder dat de omzet in het tweede kwartaal op jaarbasis met 45 procent is gestegen tot 9,3 miljard dollar, geholpen door fors meer inkomsten uit advertenties, waarvan het overgrote deel mobiel. De nettowinst bedroeg 3,9 miljard dollar, een toename van 71 procent.

Goed tweede kwartaal

Zuckerberg sprak in een toelichting van een goed tweede kwartaal en eerste helft van het jaar. Het aantal werknemers bij Facebook ging met 43 procent omhoog tot meer dan 20.000, bijvoorbeeld om gewelddadige beelden te verwijderen van de site. Daarnaast namen de uitgaven flink toe, onder meer voor datacenters en investeringen in apps als Instagram en WhatsApp.

De cijfers die Facebook na het slot op Wall Street naar buiten bracht, waren beter dan analisten hadden verwacht. In de handel nabeurs ging het aandeel omhoog.

Deel dit artikel via: