Ajax speelt gelijk bij Nice

NICE (AFN) - Ajax is het tweeluik met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League begonnen met een gelijkspel (1-1). Mario Balotelli opende woensdagavond de score in het zuiden van Frankrijk. Donny van de Beek tekende voor de belangrijke gelijkmaker.

De boezemvriend van Abdelhak Nouri bracht na zijn treffer een ode aan zijn maatje, die door blijvende hersenschade nooit meer zal voetballen. Ajax had het lastig voor rust maar was na de treffer van Van de Beek de betere ploeg. Davinson Sánchez was nog dichtbij de 1-2. De verdediger kopte op de lat.

De return is volgende week woensdag in de ArenA.

