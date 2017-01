TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het prijspeil in Japan is in de laatste maand van 2016 een fractie opgelopen. Dat maakte het Japanse statistiekbureau vrijdag bekend.

De inflatie in 's werelds op twee na grootste economie kwam vorige maand uit op 0,3 procent. Een maand eerder werd nog een plus van 0,5 procent gemeten.

De kerninflatie, waarbij de prijzen van vers voedsel buiten beschouwing worden gelaten, kwam in december uit op min 0,2 procent.

De Bank of Japan mikt met zijn agressieve stimuleringsbeleid op een kerninflatie van minstens 2 procent. De graadmeter bevond zich in december echter voor de tiende maand op rij op negatief terrein. Dat is de langste reeks van prijsdalingen sinds de periode van mei 2009 tot juni 2011.

