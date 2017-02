Adempauze op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met kleine verliezen begonnen. Daarmee lijken beleggers iets van een adempauze te hebben ingelast na de stevige opmars van de afgelopen periode. De leidende Dow-Jonesindex scherpte daarbij tot elfmaal toe zijn recordslotstand aan. Het ontbreekt beleggers maandag aan nieuws om de handel richting te geven.

De Dow Jones stond na een paar minuten handelen 0,1 procent lager op 20.799 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,1 procent in de min en stond op 2364 punten. Voor technologiegraadmeter resteerde een verlies van 0,2 procent tot 5833 punten.

De recordreeks op Wall Street werd grotendeels gevoed door de hooggespannen verwachtingen rond het economische beleid van president Donald Trump, dat zeer gunstig zou moeten uitpakken voor het bedrijfsleven. In dat kader wordt uitgekeken naar de speech die Trump dinsdag houdt in het Congres, waarin mogelijk meer duidelijk wordt over zijn plannen.

Topbelegger Warren Buffett zette de koers van levensmiddelenconcern Mondelez (min 1,8 procent) onder druk. Hij stelde dat er geen plan B is nu de voorgestelde mega-overname van Unilever door Kraft Heinz van de baan is. De 86-jarige miljardair liet ook weten dat hij zijn belang in Apple ruimschoots heeft verdubbeld. Het techbedrijf noteerde in de vroege handel een fractie hoger.

Deel dit artikel via: