Amerikaanse beurzen beginnen week met verlies

Commissie is de vergoeding die betaald wordt aan de commissionair, ook wel broker genoemd, bij de aan- of verkoop van effecten. In Nederland treden banken vaak ook op als commissionair. De vergoeding is afhankelijk van de grootte van de order en de mate van advies die gepaard gaan bij de transactie.

Een index is een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaald gedeelte van de markt representeert. Veel genoemde indices zijn de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de AEX-index. Veel fondsen kiezen ervoor om hun prestaties te evalueren aan de hand van een index (de benchmark).

Nasdaq

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) wordt meestal gebruikt om te refereren aan de Nasdaq US national stockmarket, die in 1971 werd opgericht. De Nasdaq is qua grootte de tweede beurs van de Verenigde Staten en is 's werelds oudste elektronische beurs. Belangrijke ondernemingen met een notering op de Nasdaq zijn Intel, Dell Computers, Microsoft en Cisco Systems.