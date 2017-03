Beurzen beginnen week met verliesbeurt

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenmarkten zijn de nieuwe handelsweek maandag begonnen met een verliesbeurt. Beleggers zijn ook hier bevreesd dat de mooie economische beloftes van de Amerikaanse president Donald Trump, mogelijk moeilijker te realiseren zijn dan eerder werd gedacht.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent lager op 509,32 punten, na eerder op de dag tot ruim 1 procent in de min te hebben gestaan. De MidKap daalde 0,7 procent tot 734,43 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren 0,1 tot 0,6 procent.

Sterkste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een min van 4,9 procent. Heineken eindigde bovenaan de AEX met een plus van 1,2 procent. De bierbrouwer liet weten een fikse ruzie over merkrechten met een Roemeense branchegenoot te hebben bijgelegd.

