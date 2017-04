FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveaus. Dat meldde de centrale bank donderdag na afloop van de zeswekelijkse beleidsvergadering.

De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De lage rente is een middel van de ECB in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. In dat kader koopt de centrale bank ook maandelijks voor tientallen miljarden euro's aan schuldpapier op bij financiƫle instellingen. Aan dat programma werd donderdag evenmin iets veranderd, wat betekent dat in ieder geval tot eind dit jaar voor 60 miljard euro per maand aan obligaties wordt opgekocht.

Leningen

Tot voor kort kocht de ECB voor 80 miljard euro per maand aan leningen op. Eind vorig jaar werd al bekendgemaakt dat dit tempo vanaf april zou worden teruggeschroefd naar 60 miljard euro per maand.

ECB-president Mario Draghi geeft vanaf 14.30 uur een toelichting op de besluiten van de centrale bank.

