Dubbelcijferige omzetgroei Amazon houdt aan

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Amazon heeft de onafgebroken reeks van twintig jaar aan dubbelcijferige omzetgroei ook in het eerste kwartaal van 2017 voort weten te zetten. Een sterke instroom aan nieuwe klanten bij de internethandelaar, die traditionele stenen winkels de rug toe keren, stuwden de prestaties.

Amazon zag de opbrengsten in het eerste kwartaal met 23 procent aandikken tot 35,7 miljard dollar. De winst kwam uit op 724 miljoen dollar, zo bleek verder. In reactie op de kwartaalcijfers schoot het aandeel Amazon in de nabeurshandel op de beurs in New York met zo'n 5 procent omhoog tot nieuwe recordniveaus.

De grootste online winkel ter wereld profiteert in de Verenigde Staten van het Prime-lidmaatschap, dat leidt tot meer gebruikers. Prime-klanten krijgen kortingen, streaming van muziek en video en online opslagruimte voor foto's, voor een vast bedrag per jaar. Eind maart had Amazon in Amerika 80 miljoen Primers, bijna 40 procent meer dan een jaar eerder.

Amazon rekent voor het huidige tweede kwartaal op een operationele winst van 425 miljoen tot 1,1 miljard dollar op een omzet van 35,3 miljard tot 37,8 miljard dollar. Vorig jaar kwam de winst nog uit op 1,3 miljard dollar en de omzet op 30,4 miljard dollar.

