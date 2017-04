Starbucks boekt verkoopplussen in VS en China

SEATTLE (AFN) - De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft de verkopen in zijn belangrijke thuismarkt afgelopen kwartaal verder zien aantrekken. Ook werden goede zaken gedaan in China, zo blijkt uit de cijfers die bedrijf donderdag heeft gepubliceerd.

De totale opbrengsten gingen op jaarbasis 6 procent omhoog tot 5,3 miljard dollar. In filialen die langer dan een jaar open waren werd gemiddeld 3 procent meer omgezet. Ook in de Verenigde Staten gingen de vergelijkbare verkopen met dat percentage omhoog. In China was sprake van een verkoopplus van 7 procent.

De operationele winst dikte 8 procent aan tot ruim 935 miljoen dollar. Per aandeel leverde dat een winst op van 0,45 dollar, wat 15 procent meer is dan een jaar eerder. De resultaten waren minder dan marktkenners hadden voorzien, het aandeel Starbucks ging in de zogenoemde nabeurshandel in New York duidelijk omlaag.

De recent aangetreden topman Kevin Johnson heeft er op basis van de cijfers vertrouwen in dat het bedrijf later dit jaar verdere omzetgroei kan laten zien. Starbucks heeft in de afgelopen twaalf maanden meer dan 2200 nieuwe filialen geopend en de verwachting is dat dit uitbreidingstempo voorlopig nog wel even aanhoudt.

